Filippo Bisciglia e Pamela Camassa si sono lasciati | svelati i reali motivi

La storica coppia della TV italiana si è detta addio: ecco i motivi della rottura tra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa e le loro prime parole Diciassette anni insieme. Poi, il colpo di scena che nessuno si aspettava. Filippo Bisciglia e Pamela Camassa si sono detti addio. Una delle storie d’amore più longeve della televisione italiana è giunta al capolinea. Nessun tradimento, nessuna crisi eclatante. Solo due persone che, dopo una lunga strada percorsa fianco a fianco, hanno scelto di camminare da sole. L’annuncio è arrivato via social. Pamela, con parole misurate, ha raccontato che la decisione è maturata nel tempo. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv © Gossipnews.tv - Filippo Bisciglia e Pamela Camassa si sono lasciati: svelati i reali motivi

