Filippo Bisciglia e Pamela Camassa si sono lasciati dopo 17 anni d’amore

"E' da un po'. dopo 17 anni io e Pamela abbiamo deciso di intraprendere strade diverse pur volendoci bene". Lo ha scritto Filippo Bisciglia sui social, condividendo con i fan la fine della lunga relazione con la showgirl.Una storia poco diversa è stata scelta dalla Camassa per dare la stessa. 🔗 Leggi su Romatoday.it

