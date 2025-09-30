Filippo Bisciglia e Pamela Camassa si sono lasciati dopo 17 anni

Amore al capolinea per Filippo Bisciglia e Pamela Camassa. I due erano legati da quasi un ventennio. L'annuncio della rottura.

filippo bisciglia e pamela camassa si sono lasciati dopo 17 anni

filippo bisciglia pamela camassaFilippo Bisciglia e Pamela Camassa dopo 17 anni insieme si sono lasciati: «Abbiamo deciso di intraprendere strade diverse pur volendoci bene» - Il conduttore e la compagna hanno comunicato la rottura con due messaggi apparsi nelle loro storie Instagram: «È da un po'... Segnala vanityfair.it

filippo bisciglia pamela camassaFilippo Bisciglia e Pamela Camassa: la fine di un amore lungo 17 anni - Dopo una relazione lunga e vissuta sotto i riflettori, Filippo Bisciglia e Pamela Camassa hanno deciso di prendere strade diverse. alfemminile.com scrive

