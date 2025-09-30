Filippo Bisciglia e Pamela Camassa si separano dopo 17 anni | Le nostre strade si dividono

Dopo 17 anni di amore, sorrisi, progetti condivisi e anche qualche difficoltà, Filippo Bisciglia e Pamela Camassa hanno annunciato ufficialmente la fine della loro relazione. A comunicarlo sono stati proprio i diretti interessati, con due messaggi paralleli pubblicati nelle rispettive Instagram Stories: poche parole, scelte con cura, per condividere una notizia che ha colto di sorpresa i fan. " Ci lasciamo, le nostre strade si dividono " ha scritto Bisciglia, conduttore ormai simbolo di Temptation Island, lasciando intendere che la decisione non sia arrivata all’improvviso, ma sia maturata nel tempo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

