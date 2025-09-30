Filippo Bisciglia e Pamela Camassa si separano dopo 17 anni | Le nostre strade si dividono
Dopo 17 anni di amore, sorrisi, progetti condivisi e anche qualche difficoltà, Filippo Bisciglia e Pamela Camassa hanno annunciato ufficialmente la fine della loro relazione. A comunicarlo sono stati proprio i diretti interessati, con due messaggi paralleli pubblicati nelle rispettive Instagram Stories: poche parole, scelte con cura, per condividere una notizia che ha colto di sorpresa i fan. " Ci lasciamo, le nostre strade si dividono " ha scritto Bisciglia, conduttore ormai simbolo di Temptation Island, lasciando intendere che la decisione non sia arrivata all’improvviso, ma sia maturata nel tempo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: filippo - bisciglia
“Cosa succede ora”. Temptation Island, l’annuncio di Filippo Bisciglia su Sonia e Alessio
Temptation Island, Filippo Bisciglia nella bufera? Spuntano indiscrezioni sulla sua vita privata
Filippo Bisciglia diventa attore, sarà nel cast del film Ancora più sexy: “Serviva il re dei falò di confronto”
È finita la storia d’amore tra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa Dopo 17 anni intensi e pieni di vita insieme, il conduttore di #TemptationIsland ha annunciato la fine della loro relazione: “È da un po’… Io e Pamela abbiamo deciso di intraprendere strade div - facebook.com Vai su Facebook
Dopo 17 anni, Filippo Bisciglia e Pamela Camassa si sono lasciati. - X Vai su X
Filippo Bisciglia e Pamela Camassa si separano: l’addio dopo 17 anni insieme - L’annuncio, arrivato il 29 settembre tramite due storie Instagram pubblicate sui rispettivi profili, ha s ... Segnala iodonna.it
Filippo Bisciglia e Pamela Camassa: la fine di un amore lungo 17 anni - Dopo una relazione lunga e vissuta sotto i riflettori, Filippo Bisciglia e Pamela Camassa hanno deciso di prendere strade diverse. Scrive alfemminile.com