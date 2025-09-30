Filippo Bisciglia e Pamela Camassa perché si sono lasciati? C’entrano i figli mai avuti? Scoppia il gossip

Dopo ben diciassette anni di relazione, una delle coppie più longeve e amate del piccolo schermo si è detta addio. Filippo Bisciglia e Pamela Camassa hanno comunicato la separazione con due messaggi sobri ma inequivocabili pubblicati su Instagram. Una rottura che ha spiazzato i fan, visto che fino a poche settimane fa i due sembravano ancora profondamente legati. Nessun clamore, nessuna intervista esclusiva: solo due storie a sfondo nero con parole che sanno di malinconia e rispetto. Ma ora che la notizia è ufficiale, si moltiplicano le domande sulle possibili motivazioni: tra queste, torna a farsi strada il tema dei figli mai arrivati. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Filippo Bisciglia e Pamela Camassa perché si sono lasciati? C’entrano i figli mai avuti? Scoppia il gossip

In questa notizia si parla di: filippo - bisciglia

“Cosa succede ora”. Temptation Island, l’annuncio di Filippo Bisciglia su Sonia e Alessio

Temptation Island, Filippo Bisciglia nella bufera? Spuntano indiscrezioni sulla sua vita privata

Filippo Bisciglia diventa attore, sarà nel cast del film Ancora più sexy: “Serviva il re dei falò di confronto”

È finita la storia d’amore tra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa Dopo 17 anni intensi e pieni di vita insieme, il conduttore di #TemptationIsland ha annunciato la fine della loro relazione: “È da un po’… Io e Pamela abbiamo deciso di intraprendere strade div - facebook.com Vai su Facebook

Dopo 17 anni, Filippo Bisciglia e Pamela Camassa si sono lasciati. - X Vai su X

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa: la fine di un amore lungo 17 anni - Dopo una relazione lunga e vissuta sotto i riflettori, Filippo Bisciglia e Pamela Camassa hanno deciso di prendere strade diverse. Riporta alfemminile.com

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa, l’addio dopo 17 anni d’amore: cosa è successo - Filippo Bisciglia e Pamela Camassa si separano dopo 17 anni insieme. Si legge su donnaglamour.it