Filippo Bisciglia e Pamela Camassa | la battuta di Selvaggia Lucarelli è quello che tutti abbiamo pensato

Movieplayer.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo 17 anni finisce la relazione di una delle coppie più amate dello spettacolo. Già da tempo gli indizi erano chiari sui social, ma a colpire è il commento tagliente di Selvaggia Lucarelli Dopo 17 anni di amore, Filippo Bisciglia e Pamela Camassa hanno annunciato la loro separazione con due storie di Instagram che hanno spiazzato i fan. La notizia ha fatto rapidamente il giro del web, accendendo il dibattito sui social. Tra le prime a commentare è stata Selvaggia Lucarelli, che con una battuta pungente ha sintetizzato quello che in molti hanno pensato leggendo l'addio della storica coppia. L'annuncio su Instagram di Filippo e Pamela I due hanno scelto i social per comunicare la fine della loro relazione, condividendo due storie di Instagram su sfondo nero. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

filippo bisciglia e pamela camassa la battuta di selvaggia lucarelli 232 quello che tutti abbiamo160pensato

© Movieplayer.it - Filippo Bisciglia e Pamela Camassa: la battuta di Selvaggia Lucarelli è quello che tutti abbiamo pensato

In questa notizia si parla di: filippo - bisciglia

“Cosa succede ora”. Temptation Island, l’annuncio di Filippo Bisciglia su Sonia e Alessio

Temptation Island, Filippo Bisciglia nella bufera? Spuntano indiscrezioni sulla sua vita privata

Filippo Bisciglia diventa attore, sarà nel cast del film Ancora più sexy: “Serviva il re dei falò di confronto”

filippo bisciglia pamela camassaFilippo Bisciglia e Pamela Camassa si sono lasciati senza falò di confronto - Hanno annunciato la rottura ieri, sottolineando di essere distanti “già da un po’”, con parole scelte con cura, volte ... Riporta fanpage.it

filippo bisciglia pamela camassaFilippo Bisciglia e Pamela Camassa, l’addio dopo 17 anni d’amore: cosa è successo - Filippo Bisciglia e Pamela Camassa si separano dopo 17 anni insieme. Si legge su donnaglamour.it

Cerca Video su questo argomento: Filippo Bisciglia Pamela Camassa