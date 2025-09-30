Dopo 17 anni finisce la relazione di una delle coppie più amate dello spettacolo. Già da tempo gli indizi erano chiari sui social, ma a colpire è il commento tagliente di Selvaggia Lucarelli Dopo 17 anni di amore, Filippo Bisciglia e Pamela Camassa hanno annunciato la loro separazione con due storie di Instagram che hanno spiazzato i fan. La notizia ha fatto rapidamente il giro del web, accendendo il dibattito sui social. Tra le prime a commentare è stata Selvaggia Lucarelli, che con una battuta pungente ha sintetizzato quello che in molti hanno pensato leggendo l'addio della storica coppia. L'annuncio su Instagram di Filippo e Pamela I due hanno scelto i social per comunicare la fine della loro relazione, condividendo due storie di Instagram su sfondo nero. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Filippo Bisciglia e Pamela Camassa: la battuta di Selvaggia Lucarelli è quello che tutti abbiamo pensato