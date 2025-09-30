Filippo Bisciglia e Pamela Camassa dopo 17 anni insieme si sono lasciati | Abbiamo deciso di intraprendere strade diverse pur volendoci bene

Vanityfair.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il conduttore e la compagna hanno comunicato la rottura con due messaggi apparsi nelle loro storie Instagram: «È da un po'.dopo 17 anni io e Pamela abbiamo deciso di intraprendere strade diverse pur volendoci bene», ha scritto lui. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Filippo Bisciglia e Pamela Camassa dopo 17 anni insieme si sono lasciati: «Abbiamo deciso di intraprendere strade diverse pur volendoci bene»

