Filippo Bisciglia e Pamela Camassa addio dopo 17 anni ma non così inaspettato | cosa è successo

Diciassette anni di amore, un legame che sembrava indistruttibile e che invece si è spezzato all’improvviso. La notizia della separazione tra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa è arrivata come un fulmine a ciel sereno nella serata del 29 settembre 2025, quando entrambi hanno scelto i social per comunicare la decisione ai fan. Lui, volto simbolo di Temptation Island, ha scritto su Instagram: “È da un po’. dopo 17 anni io e Pamela abbiamo deciso di intraprendere strade diverse pur volendoci bene”. Poche ore dopo è arrivata la conferma anche da lei: “Abbiamo aspettato un po’ prima di annunciarlo, ma dopo 17 anni intensi e pieni di vita insieme, io e Filippo abbiamo deciso di separare il nostro cammino pur volendoci davvero tanto bene”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

