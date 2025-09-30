Filippine | terremoto di magnitudo 6,7 colpisce l' isola di Leyte

Iltempo.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Manila, 30 set. (Adnkronos) - Un terremoto di magnitudo 6,7 ha colpito l'isola di Leyte, nelle Filippine. Lo ha riferito il Centro tedesco di ricerca per le geoscienze. 🔗 Leggi su Iltempo.it

filippine terremoto di magnitudo 67 colpisce l isola di leyte

© Iltempo.it - Filippine: terremoto di magnitudo 6,7 colpisce l'isola di Leyte

In questa notizia si parla di: filippine - terremoto

Filippine, terremoto di magnitudo 6.9

Filippine: terremoto di magnitudo 6,7 colpisce l'isola di Leyte - Un terremoto di magnitudo 6,7 ha colpito l'isola di Leyte, nelle Filippine. Come scrive iltempo.it

filippine terremoto magnitudo 67Filippine, terremoto di magnitudo 6.9 - 9 è stato registrato oggi, martedì 30 settembre, al largo della costa delle Filippine. Da cn24tv.it

Cerca Video su questo argomento: Filippine Terremoto Magnitudo 67