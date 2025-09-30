Filippine terremoto di magnitudo 6.9
(Adnkronos) – Un terremoto di magnitudo 6.9 è stato registrato oggi, martedì 30 settembre, al largo della costa delle Filippine. L'epicentro, secondo l'Us Geological Survey, è stato registrato a circa 11 chilometri a est-sudest della zona di Calape, nella provincia di Bohol con una popolazione di circa 33mila persone. —[email protected] (Web Info). 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: filippine - terremoto
