Filippine terremoto di magnitudo 6.9

Periodicodaily.com | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Un terremoto di magnitudo 6.9 è stato registrato oggi, martedì 30 settembre, al largo della costa delle Filippine. L'epicentro, secondo l'Us Geological Survey, è stato registrato a circa 11 chilometri a est-sudest della zona di Calape, nella provincia di Bohol con una popolazione di circa 33mila persone. —[email protected] (Web Info). 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: filippine - terremoto

filippine terremoto magnitudo 69Filippine, terremoto di magnitudo 6.9 - 9 è stato registrato oggi, martedì 30 settembre, al largo della costa delle Filippine. Si legge su cn24tv.it

Cerca Video su questo argomento: Filippine Terremoto Magnitudo 69