Filippine terremoto di magnitudo 6.9 al largo di Cebu | almeno cinque vittime La fuga dai palazzi in movimento – I video

Un forte terremoto di magnitudo 6,9 ha colpito questa sera le Filippine centrali, provocando almeno cinque morti e gravi danni a strade ed edifici. La scossa è stata registrata alle 21:59 ora locale, le 15:59 in Italia, al largo della città di Bogo, sull’isola di Cebu, con epicentro a circa 20 chilometri dalla costa e una profondità di 10 km. Le vittime si contano tutte nel comune di San Remigio, nel nord dell’isola: quattro corpi sono stati recuperati dalle macerie di un centro sportivo, mentre un bambino è rimasto schiacciato dai detriti in un’altra zona. Secondo la polizia locale e l’emittente Abs-Cbn, non è escluso che ci siano ancora dispersi. 🔗 Leggi su Open.online