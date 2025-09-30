Filippine terremoto di magnitudo 6.9 al largo di Cebu | almeno cinque vittime La fuga dai palazzi in movimento – I video
Un forte terremoto di magnitudo 6,9 ha colpito questa sera le Filippine centrali, provocando almeno cinque morti e gravi danni a strade ed edifici. La scossa è stata registrata alle 21:59 ora locale, le 15:59 in Italia, al largo della città di Bogo, sull’isola di Cebu, con epicentro a circa 20 chilometri dalla costa e una profondità di 10 km. Le vittime si contano tutte nel comune di San Remigio, nel nord dell’isola: quattro corpi sono stati recuperati dalle macerie di un centro sportivo, mentre un bambino è rimasto schiacciato dai detriti in un’altra zona. Secondo la polizia locale e l’emittente Abs-Cbn, non è escluso che ci siano ancora dispersi. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: filippine - terremoto
Filippine, terremoto di magnitudo 6.9
Filippine: terremoto di magnitudo 6,7 colpisce l'isola di Leyte
Terremoto di magnitudo 6.9 scuote le Filippine centrali, allerta tsunami poi rientrata
#NEWS - #Terremoto di #magnitudo 6.9 nelle #Filippine: crolla il secolare #Santuario di Santa Rosa de Lima di #Daanbantayanche che rappresenta un importante simbolo religioso e culturale per la comunità locale. Il #sisma che ha colpito il nord dell'isola - X Vai su X
Una scossa di terremoto di magnitudo 4.7 ha colpito la Grecia alle ore 4:20 (3:20 in Italia). Come riportato dall'INGV, l'epicentro è stato localizzato a 11 km a est di Uranopoli. - facebook.com Vai su Facebook
Filippine devastate da grave terremoto: crolla il Santuario centenario di Santa Rosa de Lima - Il terremoto nelle Filippine lascia un bilancio drammatico tra vite perse e patrimoni storici distrutti. Secondo notizie.it
Terremoto di magnitudo 6.9 scuote l'isola di Cebu, evacuazioni in corso - 9 ha colpito l'isola di Cebu, suscitando immediate preoccupazioni per la sicurezza e la necessità di valutazioni dei danni. notizie.it scrive