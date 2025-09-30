Filippine | 5 morti a causa del sisma
Manila, 30 set. (AdnkronosAfp) - Cinque persone sono rimaste uccise a causa del terremoto di magnitudo 6,9 che ha colpito le Filippine centrali. Lo ha dichiarato la polizia. "Abbiamo cinque morti confermate", ha riferito all'Afp l'ufficiale di polizia Felipe Cabague del comune di San Remigio, aggiungendo di non avere dettagli immediati sull'identità delle vittime. Il terremoto ha colpito il nord dell'isola di Cebu alle 21,59 ora locale, danneggiando edifici e strade e causando interruzioni di corrente. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: filippine - morti
Una violenta tempesta travolge le Filippine, 6 morti: il video delle case che sprofondano nell’acqua
Il passaggio del tifone Co-May causa morti e dispersi nelle Filippine
Il tifone Ragasa si abbatte sulle Filippine: 3 morti. Allerta anche in Cina e a Hong-Kong
Maltempo colpisce le Filippine, 400.000 evacuati e tre morti - X Vai su X
Meteo, Tifone Ragasa colpisce le Filippine: barca affondata, morti e dispersi, il Video - facebook.com Vai su Facebook
Filippine: 5 morti a causa del sisma - Cinque persone sono rimaste uccise a causa del terremoto di magnitudo 6,9 che ha colpito le Filippine centrali. Segnala iltempo.it
Almeno 35 morti nel passaggio del tifone Bualoi su Filippine e Vietnam - Il 29 settembre il Vietnam ha annunciato che almeno undici persone sono morte nel passaggio del tifone Bualoi, mentre le Filippine hanno rivisto al rialzo un precedente bilancio, portandolo a 24 deces ... internazionale.it scrive