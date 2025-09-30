Figuccia Lega | Con i due nuovi treni elettrici e riciclabili la Sicilia è protagonista nella mobilità sostenibile

Palermotoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un passo significativo verso una mobilità più moderna, sostenibile ed efficiente. Alla stazione centrale di Palermo sono stati consegnati due nuovi convogli elettrici regionali firmati Trenitalia, interamente riciclabili e progettati per garantire maggiore comfort, capienza e riduzione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: figuccia - lega

Sabrina Figuccia (Lega): "Palermo e comuni della provincia sfruttino il bando Ics per gli impianti sportivi"

Figuccia (Lega): "Inaccettabile che migliaia di lavoratori precari vadano in pensione con la minima"

Neonati abbandonati, Figuccia (Lega): "Numeri in aumento, servono le culle per la vita"

Sicilia, presentati due nuovi treni elettrici regionali: flotta a quota 100 convogli - PALERMO – La Regione Siciliana ha ricevuto da Trenitalia – Regionale (Gruppo FS) due nuovi treni elettrici monopiano, che portano la flotta regionale a 100 convogli. Segnala newsicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Figuccia Lega Due Nuovi