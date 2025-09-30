Fiere per Cersaie 95.000 presenze con il 47,5% di visitatori internazionali

(Adnkronos) –?Nella complessa situazione di mercato che si sta vivendo con il perdurare delle gravi crisi internazionali, Cersaie – il Salone internazionale della ceramica per l’architettura e dell’arredobagno – ha risposto alle aspettative delle imprese che hanno investito in fiera per creare una vetrina internazionale, unica al mondo, dove mostrare ai propri clienti le . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: fiere - cersaie

Fiere, Ideagroup al Cersaie per riaffermare l’eccellenza dell’arredobagno made in Italy

Fiere, Cersaie 2025 si chiude confermando capacità filiera ceramica

I'M Pavè di SICHENIA PAVE' delle Alpi | MURETTO Stucco Facile 10x60 Cersaie 2025 | Bologna Fiere Thank you to visit us! #cersaie #bologna #imsichenia #sichenia #pavèdisichenia #madeinitaly #ichooseresponsability #pavedellealpi #outdoorliving #valm - facebook.com Vai su Facebook

Il Cersaie cresce di 10mila metri: lunedì il via alla Fiera - X Vai su X

Cersaie: i numeri dell’edizione 2025 del Salone internazionale della ceramica per l’architettura e dell’arredobagno - La prossima edizione di Cersaie si terrà a Bologna dal 21 al 25 settembre 2026, confermando la sua importanza internazionale e a offrire nuove opportunità di confronto, networking e innovazione per l’ ... Scrive cosedicasa.com

Fiere, per Cersaie 95.000 presenze con il 47,5% di visitatori internazionali - Nella complessa situazione di mercato che si sta vivendo con il perdurare delle gravi crisi ... Lo riporta notizie.tiscali.it