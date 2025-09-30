Fiere Cersaie 2025 si chiude confermando capacità filiera ceramica

(Adnkronos) – Si è conclusa oggi la 42ª edizione di Cersaie, il Salone Internazionale della Ceramica per l’Architettura e dell’Arredobagno che ha trasformato Bologna, dal 22 al 26 settembre, in capitale mondiale del design e delle superfici. Una manifestazione che ha confermato la sua forza attrattiva internazionale, ma soprattutto la capacità della filiera ceramica italiana . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Fiere, Ideagroup al Cersaie per riaffermare l'eccellenza dell'arredobagno made in Italy

Cersaie: i numeri dell’edizione 2025 del Salone internazionale della ceramica per l’architettura e dell’arredobagno - La prossima edizione di Cersaie si terrà a Bologna dal 21 al 25 settembre 2026, confermando la sua importanza internazionale e a offrire nuove opportunità di confronto, networking e innovazione per l’ ... Riporta cosedicasa.com

Cersaie 2025 chiude con 95.000 presenze - La 42° edizione di Cersaie ha confermato rispetto al 2023 il numero totale di operatori presenti e ha registrato un totale di 627 aziende espositrici in 16 padiglioni ... Secondo ambientecucinaweb.it