Fibrosi cistica il farmaco che ha cambiato la vita ai malati è valso il Nobel americano ai suoi tre inventori

Vanityfair.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chi sono i tre scienziati statunitensi premiati con il prestigioso Lasker-DeBakey Clinical Medical Research Award per lo sviluppo di una terapia che ha trasformato la fibrosi cistica da malattia letale in età precoce a condizione gestibile con aspettative di vita di decenni più lunghe. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

