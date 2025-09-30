fezzanese alza il ritmo successo senza ostacoli

"Avevamo stabilito di partire forte e così è stato. Siamo stati bravi ad indirizzare subito l’incontro dalla nostra parte ed abbiamo continuato per tutto il primo tempo. Peccato per il gol subito nel quale siamo stati un pò disattenti su un calcio d’angolo. Nel secondo tempo siamo stati bravi a gestire il risultato ed abbiamo avuto varie occasioni per il 4-1. Tutto sommato siamo stati sempre in controllo del risultato". Con questo parole il centrocampista della Fezzanese Andrea Nicolini fotografa la partita vinta per 3-1 con lo Sporting Taggia nella terza giornata del campionato di Eccellenza. La gara giocata a Castelnuovo Magra è stata un monologo dei ragazzi di Giulio Ponte che hanno giocato molto bene soprattutto la fase d’attacco e con un pò più di precisione sottoporta avrebbero potuto vincere anche con un punteggio più ampio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

