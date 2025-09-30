Feyenoord-Aston Villa Europa League 02-10-2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Infobetting.com | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uno dei match clou della seconda giornata del girone di Europa League è senza dubbio quello in programma al De Kuip di Rotterdam tra Feyenoord e Aston Villa. Partiamo dai padroni di casa, che hanno perso di misura la prima partita sul campo dei portoghesi del Braga, beffati da un gol di Navarro nei minuti . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

feyenoord aston villa europa league 02 10 2025 ore 21 00 formazioni quote pronostici

© Infobetting.com - Feyenoord-Aston Villa (Europa League, 02-10-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

In questa notizia si parla di: feyenoord - aston

Pronostico Feyenoord-Aston Villa 2 Ottobre: fattore De Kuip da non sottovalutare - Aston Villa, match della fase a gironi di UEFA Europa League previsto giovedì 2 ottobre 2025 alle 21:00: dettagli su quote, stato di forma e probabili esit ... Come scrive bottadiculo.it

Voorspelling FeyenoordAston Villa: thuisvoordeel levert punt op - In Rotterdam staat de eerste thuiswedstrijd van Feyenoord deze Europa League- Si legge su soccernews.nl

Cerca Video su questo argomento: Feyenoord Aston Villa Europa