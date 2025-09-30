Festival Organistico | terzo concerto dedicato alla musica antica con João Vaz
I CONCERTI. Venerdì 3 ottobre alle 18.30 e alle 21 nella chiesa Chiesa della Beata Vergine del Giglio, in via Sant’Alessandro alta, un viaggio nella musica rinascimentale e barocca portoghese. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
In questa notizia si parla di: festival - organistico
La Festa di San Benedetto a San Martino delle Scale: festival organistico, spettacoli e processioni
Domani il via al 38° Festival Organistico presso la Basilica Abbaziale di San Martino delle Scale
Festival Organistico a San Martino delle Scale: sul palco il maestro Alessio Corti
Gli eventi di #VilleAperte protagonisti del fine settimana: dalle visite guidate alla prima data del Festival Organistico Intrernazionale, dalla mostra sui Camperio ai figuranti in abiti medievali. - facebook.com Vai su Facebook
Festival Organistico Internazionale “Città Sant’Angelo” 2025/2026 Collegiata di San Michele Arcangelo SABATO 27 SETTEMBRE ORE 21.00 Concerto per organo “La musica organista dell’Europa del Nord” M° ROMAN PERUSKI Organista Titolare Cattedr - X Vai su X
Festival Organistico: terzo concerto dedicato alla musica antica con João Vaz - 30 e alle 21 nella chiesa Chiesa della Beata Vergine del Giglio, in via Sant’Alessandro alta, un viaggio nella musica rinascimentale e barocca portoghese. Lo riporta ecodibergamo.it
Dove la musica incontra la bellezza: torna il «Festival Organistico Internazionale di Bergamo» - È una ricetta vincente quella che il «Festival Organistico Internazionale Città di Bergamo» propone anche quest’autunno, a partire da vener ... Secondo ecodibergamo.it