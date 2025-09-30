Festival Organistico | terzo concerto dedicato alla musica antica con João Vaz

I CONCERTI. Venerdì 3 ottobre alle 18.30 e alle 21 nella chiesa Chiesa della Beata Vergine del Giglio, in via Sant’Alessandro alta, un viaggio nella musica rinascimentale e barocca portoghese. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Festival Organistico terzo concerto dedicato alla musica antica con João Vaz

Venerdì 3 ottobre alle 18.30 e alle 21 nella chiesa Chiesa della Beata Vergine del Giglio, in via Sant'Alessandro alta, un viaggio nella musica rinascimentale e barocca portoghese.

È una ricetta vincente quella che il «Festival Organistico Internazionale Città di Bergamo» propone anche quest'autunno

