Festival dello sport di Trento | ci sarà anche Zinedine Zidane!
Il francese, Pallone d’oro, ha vinto tutto con la Francia, la Juventus e il Real Madrid. Sarà protagonista domenica 12 ottobre. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: festival - sport
Baia Flaminia, gran folla al Festival del mare. Dimostrazioni su sport e soccorsi
Sport musica e gastronomia: dal 17 luglio c’è il Bilancino Flood Festival
Campogalliano, musica, sport e street food al Lake Sound Festival
Festa Provinciale – Festival dello Sport 2025 Questa mattina Prato della Valle si è trasformato in un grande villaggio interattivo di sport e volontariato, in occasione della Festa del Volontariato e del Festival dello Sport Veneto. La pallavolo padovana non pot - facebook.com Vai su Facebook
Festival dello Sport, c’è anche Spalletti con Mancini, Vieira, Benitez e Maresca - L'ottava edizione al via il 9 ottobre a Trento presenta anche grandi allenatori. Secondo msn.com
Da Furlani a Battocletti: la migliore atletica italiana si prepara per il Festival dello Sport - Passerella per tutti i medagliati azzurri ai Mondiali di Tokyo, più Iapichino, Doualla e Tamberi per la grande inaugurazione ... Da gazzetta.it