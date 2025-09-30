Festival del Lumi | il programma
Sabato 4 e domenica 5 ottobre torna a Pieve Santo Stefano il Festival dei Lumi, appuntamento dedicato alla musica corale che quest’anno giunge alla sua seconda edizione.Protagonisti di questa edizione saranno il coro femminile Ensemble Nanila, proveniente dalla Repubblica della Georgia (capitale. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
