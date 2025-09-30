Festival del Lumi | il programma

Arezzonotizie.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 4 e domenica 5 ottobre torna a Pieve Santo Stefano il Festival dei Lumi, appuntamento dedicato alla musica corale che quest’anno giunge alla sua seconda edizione.Protagonisti di questa edizione saranno il coro femminile Ensemble Nanila, proveniente dalla Repubblica della Georgia (capitale. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: festival - lumi

Cerca Video su questo argomento: Festival Lumi Programma