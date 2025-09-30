Festival del fumetto Da Manara a Makkox parata di stelle in arrivo per Sgarbi
Torna dal 10 al 12 ottobre ad Ascoli Piceno Linus - Festival del Fumetto, ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi, con la collaborazione di Sandro Veronesi: tre giorni ricchi di appuntamenti che declinano il tema del fumetto in dialoghi, concerti e mostre d’arte. "La quarta edizione di Linus Festival del Fumetto – ha dichiarato Elisabetta Sgarbi – è dedicato alle sfumature del ridere, dell’umorismo, della comicità. Da Geronimo Stilton e Rat Man, a Pera Toons e Makkox, fino ai disegni di Manara. Anche i grandi ospiti musicali di quest’anno, Toffolo, Bianconi, Fresu, Piovani, giocheranno con la leggerezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
