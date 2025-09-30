Festival che omaggia la musica e le culture contemporanee | ecco la VI edizione di Teatri del suono

Prosegue a Trieste dal 17 al 26 ottobre, con l'evento "Il festival in città", la sesta edizione di "Teatri del Suono" festival interdisciplinare che esplora le molteplici relazioni della musica – colta, d'arte e di ricerca, in tutte le forme ibridate ed eclettiche della contemporaneità – con le.

