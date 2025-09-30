Feste abusive in due circoli privati | il questore ne ordina la chiusura

Bologna, 30 settembre 2025 - Due circoli privati di via Calzoni sono stati chiusi a seguito dei controlli disposti dalla Questura, in quanto organizzavano spettacoli abusivamente senza essere in possesso delle relative licenze. Nella serata di sabato 27 settembre scorso, il personale della divisione polizia amministrativa e sociale della Questura, durante dei servizi di controllo effettuati unitamente al reparto commerciale della polizia locale, ha appurato che in due circoli si svolgevano serate danzanti e d’intrattenimento non autorizzate con circa una trentina di persone, con impianti di diffusione sonora e con utilizzo di casse e dj set. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

