Festa per i 106 anni in regalo a Giulia la Divina Commedia
La cittadina più longeva di Pianoro, e non solo, ha spento 106 candeline. La festa di Giulia Buson, alla presenza anche del sindaco Luca Vecchiettini, si è tenuta a Villa Giulia, casa residenza per anziani di Pianoro Vecchio, dove la Buson vive già da molti anni. Una vita, la sua, dedicata all’ insegnamento. Ha scelto di non sposarsi e di non avere figli. Ma quali saranno i segreti di tanta longevità? La neo 106enne fa una vita regolare, mangia di tutto e di più, in modo moderato, quindi anche i dolci. Nella dieta equilibrata non manca mai il calice di vino durante i pasti. Fa ginnastica, da seduta, una mezz’ora tutti i giorni: ama la lettura e l’attualità e segue Daniele Capezzone tutte le sere, nei suoi interventi al talk. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
