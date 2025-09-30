Festa di San Michele Arcangelo a Chieti

Per la festa di San Michele Arcangelo, ricorrente il 29 settembre, ArteMind, Teate Nostra e Oltremuseo hanno organizzato un evento celebrativo a Chieti. Partendo dalla Statua di San Michele, realizzata dallo scultore Luciano Primavera, installata nel 2015 a piazza Matteotti, dopo l'atto di.

Il 29 settembre, festa dei Santi Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, nella Cattedrale di Foggia è possibile ottenere l'indulgenza di San Michele, alle solite condizioni stabilite dalla Chiesa: confessione otto giorni prima o entro gli otto giorni dopo, partecipazi

San Michele, la festa della Polizia: tra celebrazioni, sicurezza e le pizze inclusive di PizzAut - La Polizia di Stato celebra oggi San Michele Arcangelo, suo Patrono, con una giornata di eventi che intrecciano ...

Festa di San Michele Arcangelo e della Polizia di Stato a Pomarico, l'omelia di Mons. Ambarus - Irsina e Vescovo di Tricarico, ha pronunciato questa mattina nella Chiesa madre di Pomarico in occasione della festa di San Michele Arcangelo ...