Festa della polenta a palle ai funghi porcini a Bientina

Pisatoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al campo sportivo di Bientina prende il via la Festa della Polenta a palle ai Funghi porcini, in programma a pranzo in tutte le domeniche di ottobre 2025: 5, 12, 19 e 26 ottobre.Il menù propone la tradizionale polenta a palle, servita con funghi porcini o ragù di cinta, insieme ad altre. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

