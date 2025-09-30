Festa del baccalà a Ronchi di Villafranca Padovana
Festa del baccalà la 18esima edizione a Ronchi di Villafranca Padovana dal 17 al 19 ottobre e dal 24 al 26 ottobre2025. Degustazione Baccalà alla Vicentina, Frittura di pesce, sardee in saor, tagliolini al baccalà e allo scoglio, gnocchi veneti al ragù, bistecche di puledro e altro.? TUTTE LE. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
festa - baccal
