' Festa dei vicini' | all' Acquedotto in programma giochi musica e convivialità

La 'Festa dei vicini' raggiunge la maggiore età, festeggiando la diciottesima edizione con un pomeriggio ricco di giochi e sorprese per tutta la famiglia. Divertimento e socialità saranno gli ingredienti principali dell'evento che, dopo la prima volta dello scorso anno, venerdì 3 ottobre alle 16.

Viterbo, chi sono i due presunti attentatori fermati alla Festa di Santa Rosa: "Vicini alla mafia turca"

Per i cittadini è stata una festa e tante le rappresentanze: Comuni vicini, Provincia e Regione. Annunciato il prossimo progetto per il paese - facebook.com Vai su Facebook

Presentazione della 18.ma edizione della "Festa dei Vicini" - Martedì 30 settembre 2025 alle 10:00 nella sala degli Arazzi della residenza municipale di Ferrara, si terrà la conferenza stampa di presentazione della 18.