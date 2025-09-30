Festa d' Autunno e la Sagra delle Trofie di Castagne 2025 a Busalla con villaggio western e castagnata
La fine dell'estate è più buona a Busalla dove, come sempre, la stagione delle foglie morte coincide con la Festa d'Autunno e la Sagra delle Trofie di Castagne: l'appuntamento quest'anno è per sabato 4 e domenica 5 ottobre, all'insegna della buona tavola e di tantissime iniziative disseminate. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
In questa notizia si parla di: festa - autunno
In Tenuta de l’Annunziata l’arrivo dell’autunno è una festa per il corpo e la mente
Akimatsuri - Festa giapponese d'autunno
Festa d'Autunno a Busalla con sagra, Castagnata, mercatini e villaggio Western - facebook.com Vai su Facebook
Festa d'Autunno e la Sagra delle Trofie di Castagne 2025 a Busalla con villaggio western e castagnata - La fine dell'estate è più buona a Busalla dove, come sempre, la stagione delle foglie morte coincide con la Festa d'Autunno e la Sagra delle Trofie di Castagne: l'appuntamento quest'anno è per sabato ... Come scrive genovatoday.it
Festa d'Autunno e Sagra delle Trofie di Castagne 2025 a Busalla - La fine dell'estate è più buona a Busalla, dove la stagione delle foglie morte coincide con la Festa d'Autunno e la Sagra delle Trofie di Castagne: l'appuntamento è per sabato 4 e domenica 5 ottobre ... Si legge su mentelocale.it