Festa d' Autunno e la Sagra delle Trofie di Castagne 2025 a Busalla con villaggio western e castagnata

La fine dell'estate è più buona a Busalla dove, come sempre, la stagione delle foglie morte coincide con la Festa d'Autunno e la Sagra delle Trofie di Castagne: l'appuntamento quest'anno è per sabato 4 e domenica 5 ottobre, all'insegna della buona tavola e di tantissime iniziative disseminate. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: festa - autunno

Rezzato: Festa d'Autunno

In Tenuta de l’Annunziata l’arrivo dell’autunno è una festa per il corpo e la mente

Akimatsuri - Festa giapponese d'autunno

Festa d'Autunno a Busalla con sagra, Castagnata, mercatini e villaggio Western - facebook.com Vai su Facebook

Festa d'Autunno e la Sagra delle Trofie di Castagne 2025 a Busalla con villaggio western e castagnata - La fine dell'estate è più buona a Busalla dove, come sempre, la stagione delle foglie morte coincide con la Festa d'Autunno e la Sagra delle Trofie di Castagne: l'appuntamento quest'anno è per sabato ... Come scrive genovatoday.it

Festa d'Autunno e Sagra delle Trofie di Castagne 2025 a Busalla - La fine dell'estate è più buona a Busalla, dove la stagione delle foglie morte coincide con la Festa d'Autunno e la Sagra delle Trofie di Castagne: l'appuntamento è per sabato 4 e domenica 5 ottobre ... Si legge su mentelocale.it