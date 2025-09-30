Festa alla contrada Legnarello per la gran dama e il gonfaloniere | ecco chi sono i nuovi volti della reggenza
Legnano (Milano), 30 settembre 2025 – “ Sorrisi ed abbracci in via Dante” si legge nell’inno della contrada Legnarello. E da sorrisi e da abbracci è stata costellata la cena di apertura dei giallo-rossi. Tantissimi i contradaioli presenti alla prima data ufficiale del nuovo anno: tra giovanissimi, famiglie e affezionati giallo-rossi la serata è stata l’occasione per la presentazione della nuova Reggenza. Ai già ufficializzati gran priore Paola Raimondi, capitano Stefano Battilana, castellana Aurora Calvi, scudiero Matteo Bottin e vice gran priore Gabriele Alli, si affiancano il gonfaloniere Filippo Luraghi e la gran dama Milena Vignati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
