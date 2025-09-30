Nella sua Potenza Picena il governatore uscente Francesco Acquaroli, candidato con la coalizione di centrodestra "Più Marche", ha totalizzato il 58,39% dei voti (ben 4.162). Il rivale Matteo Ricci, con la coalizione di centrosinistra "Alleanza del cambiamento" ha ottenuto appena il 38,40 dei voti (2.737). A seguire Beatrice Marinelli di Evoluzione della Rivoluzione con l’1,07% (76 voti), Claudio Bolletta di Democrazia sovrana popolare Dsp con lo 0,95% (68 voti), Lidia Mangani del Partito comunista italiano con lo 0,73% (52 voti), infine Francesco Geraldi di Forza del popolo lo 0,46% (33 voti). Lieta del trionfo del centrodestra il sindaco di Potenza Picena Noemi Tartabini, in passato vicesindaco quando Acquaroli fu primo cittadino della sua città d’origine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Festa a Potenza Picena. Il sindaco brinda al pub: "Impegno e umanità"