Ferrovie Appulo Lucane presenta il primo treno a batteria | Sette convogli entro il 2026 sulla Altamura-Matera
Un investimento complessivo di 63 milioni di euro che vedrà in funzione, entro fine 2026, sette treni a Bari sulla Fal Altamura-Matera. Il primo convoglio, "il primo d'Italia", è stato presentato questa mattina da Ferrovie Appulo Lucane in occasione di Expoferroviaria.I fondi impiegati sono a. 🔗 Leggi su Baritoday.it
In questa notizia si parla di: ferrovie - appulo
Presentato ad Expoferroviaria 2025 il primo treno a batteria d’Italia prodotto per Ferrovie Appulo-Lucane - X Vai su X
FAL presenta a EXPO Ferroviaria 2025 il primo treno a batteria in Italia https://www.ferrovie.it/portale/articoli/17045 Ferrovie Appulo Lucane - facebook.com Vai su Facebook
Le Ferrovie Appulo Lucane presentano il primo treno a batteria d’Italia ad EXPO Ferroviaria 2025 - (FERPRESS) – Milano, 30 SET – “Noi in Italia finanziamo chi guarda davvero avanti, creiamo lavoro e ricchezza con giusti investimenti. Riporta ferpress.it
Milano, il primo treno a batteria delle Ferrovie Appulo Lucane presentato a Expoferroviaria 2025 - Presentato a Milano il primo treno a batteria delle Ferrovie Appulo Lucane: entro il 2026 collegherà Altamura e Matera. Si legge su trmtv.it