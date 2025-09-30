Ferrovie Appulo Lucane presenta il primo treno a batteria | Sette convogli entro il 2026 sulla Altamura-Matera

Un investimento complessivo di 63 milioni di euro che vedrà in funzione, entro fine 2026, sette treni a Bari sulla Fal Altamura-Matera. Il primo convoglio, "il primo d'Italia", è stato presentato questa mattina da Ferrovie Appulo Lucane in occasione di Expoferroviaria.I fondi impiegati sono a. 🔗 Leggi su Baritoday.it

