Ferrovia faentina Evangelisti e Ferrero FdI | Troppi disservizi per studenti e pendolari La Regione intervenga
Marta Evangelisti, consigliera regionale e presidente del Gruppo di Fratelli d’Italia interroga la giunta regionale sulla la linea ferroviaria Faentina, documento sottoscritto anche da Alberto Ferrero. La linea faentina “un collegamento essenziale per gli abitanti dell’Appennino e della Valle del. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Il primo tratto della ferrovia Faentina dopo l’alluvione di marzo riapre fra settembre e ottobre
REGIONE TOSCANA RISPONDE AI DISSERVIZI SULLA LINEA FAENTINA: ARRIVA L'ORARIO ALLERTA MARRADI-FAENZA Brisighella, 25.09.2025 - La Regione Toscana ha fornito una risposta concreta ai disagi che hanno interessato la linea ferroviaria F
Ferrovie: Sulla Faentina in servizio gli ATR 220 FER "tricolore" sul lato emiliano
Evangelisti e Ferrero (FdI): “Disservizi sulla Faentina, studenti costretti a subire ritardi quotidiani. La Regione intervenga subito” - Marta Evangelisti e Alberto Ferrero (Fratelli d’Italia) esprimono preoccupazioni per i “Disservizi sulla Faentina" con, riportano, "studenti costretti a ... Riporta ravennanotizie.it
Faentina, ancora disagi. Studenti rimasti a piedi - Probabilmente il disguido è nato dal fatto che i mezzi sono partiti a orari diversi. Si legge su msn.com