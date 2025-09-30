Ferrovia faentina Evangelisti e Ferrero FdI | Troppi disservizi per studenti e pendolari La Regione intervenga

Ravennatoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Marta Evangelisti, consigliera regionale e presidente del Gruppo di Fratelli d’Italia interroga la giunta regionale sulla la linea ferroviaria Faentina, documento sottoscritto anche da Alberto Ferrero. La linea faentina “un collegamento essenziale per gli abitanti dell’Appennino e della Valle del. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ferrovia - faentina

Il primo tratto della ferrovia Faentina dopo l’alluvione di marzo riapre fra settembre e ottobre

Evangelisti e Ferrero (FdI): “Disservizi sulla Faentina, studenti costretti a subire ritardi quotidiani. La Regione intervenga subito” - Marta Evangelisti e Alberto Ferrero (Fratelli d’Italia) esprimono preoccupazioni per i “Disservizi sulla Faentina" con, riportano, "studenti costretti a ... Riporta ravennanotizie.it

ferrovia faentina evangelisti ferreroFaentina, ancora disagi. Studenti rimasti a piedi - Probabilmente il disguido è nato dal fatto che i mezzi sono partiti a orari diversi. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ferrovia Faentina Evangelisti Ferrero