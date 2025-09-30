Ferri | Non si può criticare questo Milan Allegri ha cambiato totalmente la squadra

A TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato l'ex calciatore e tecnico Giacomo Ferri. Ecco il suo parere sul Milan e su Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ferri: “Non si può criticare questo Milan. Allegri ha cambiato totalmente la squadra”

In questa notizia si parla di: ferri - criticare

Grande partecipazione e importanti riconoscimenti alla XII edizione del Velletri Wine Festival “Nicola Ferri”, tra arte contemporanea, poesia e premiazioni al Museo Civico Archeologico “Oreste Nardini”. Un evento ormai centrale nella Festa dell’Uva di Velletri - facebook.com Vai su Facebook

Giacomo Ferri: "Allegri ha cambiato totalmente questo Milan" - A intervenire in diretta a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore e tecnico Giacomo Ferri. Secondo tuttomercatoweb.com