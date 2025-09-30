' Ferrara Metaorganica' in mostra le opere della città immaginaria di Dino Marsan
Da sabato 4 a venerdì 19 ottobre, negli spazi di Idearte Gallery, è in programma la mostra 'Ferrara Metaorganica', esposizione di opere realizzate dal creativo Dino Marsan e dedicate a una Ferrara immaginaria.La realizzazione delle creazioni, scaturite dalla fusione sperimentale tra tecnica. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
In questa notizia si parla di: ferrara - metaorganica
Cari Amici e Nemici, mancano 5 giorni all'inaugurazione di "FERRARA METAORGANICA - La città immaginaria". Sabato 4 ottobre 2025 alle ore 18:00, inaugurerò la mostra in collaborazione con l'Associazione Culturale PROART e il Patrocinio del Comune di - facebook.com Vai su Facebook
"Ferrara Metaorganica - La città immaginaria", in mostra le opere digitali di Marsan - La città immaginaria", è il titolo della mostra, organizzata dall'Associazione Culturale Proart, che verrà inaugurata sabato 4 ottobre 2025 alle 18:00 nella sede Idearte ... Scrive cronacacomune.it
Gianfranco Goberti. La magia della pittura – la mostra a Ferrara - Dal 27 settembre le sale del piano nobile del Castello Estense ospitano la mostra Gianfranco Goberti. Riporta villegiardini.it