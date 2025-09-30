Fermo l’appello al Governatore Acquaroli | Dall’industria ai servizi il piatto piange

Fermo, 30 settembre 2025 – C’è il calzaturiero che è entrato in affanno già il 24 febbraio del 2022 con l’invasione russa dell’Ucraina e che oggi guarda ai capricci di Donald Trump con i dazi e trema. C’è l’A14, arteria che collega Nord e Sud Italia, che arrivata a Pedaso si blocca, con migliaia di pendolari e autotrasportatori che non sanno più a che santo votarsi. Quando arrivano le feste raggiungere casa per la vigilia di Natale o per il pranzo di Ferragosto diventa un miraggio. Ai coraggiosi che ci provano in treno, conviene attrezzarsi di parecchia pazienza, anche se in linea d’aria Bologna, ad esempio, disterebbe un paio d’ore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

