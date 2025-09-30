Fermo l’appello al Governatore Acquaroli | Dall’industria ai servizi il piatto piange
Fermo, 30 settembre 2025 – C’è il calzaturiero che è entrato in affanno già il 24 febbraio del 2022 con l’invasione russa dell’Ucraina e che oggi guarda ai capricci di Donald Trump con i dazi e trema. C’è l’A14, arteria che collega Nord e Sud Italia, che arrivata a Pedaso si blocca, con migliaia di pendolari e autotrasportatori che non sanno più a che santo votarsi. Quando arrivano le feste raggiungere casa per la vigilia di Natale o per il pranzo di Ferragosto diventa un miraggio. Ai coraggiosi che ci provano in treno, conviene attrezzarsi di parecchia pazienza, anche se in linea d’aria Bologna, ad esempio, disterebbe un paio d’ore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: fermo - appello
Minacciati e aggrediti a bordo di un treno fermo a Salerno: l'appello della Filt Cgil Salerno
InformaGiovani fermo da un anno: l’appello dell’HUB Alda Merini al Comune di Ariano - facebook.com Vai su Facebook
L'appello di Enzo Iacchetti: "Cara presidente del consiglio fai arrivare i nostri medici a casa e di a quel killer di stare fermo" #ÈsempreCartabianca - X Vai su X
Fermo, l’appello al Governatore Acquaroli: “Dall’industria ai servizi, il piatto piange” - La crisi del settore calzaturiero, la situazione dell’autostrada A14, i collegamenti in treno, la sanità: le prioritù per il territorio ... Secondo msn.com
Acquaroli si fa una passeggiata, le Marche votano la continuità. Ricci e il centrosinistra staccati di 8 punti - Fidatevi sempre di più di un politico che fa più di quanto parli e sempre meno di un politico che parla più di quanto fa. Lo riporta corriereadriatico.it