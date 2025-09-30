Fermato il marito della donna uccisa a colpi di pietra I figli con lui uno è morto

AGI - È stato fermato dai Carabinieri a Campobasso Salvatore Ocone, il marito di Elisa Polcino, la donna uccisa oggi nel Beneventano a colpi di pietra. L'uomo si era dato alla fuga dopo l'omicidio portando con sé i figli di 16 e 15 anni. Secondo quanto si è appreso, il ragazzo 15enne è morto e la ragazza 16enne è in gravi condizioni in ospedale. A individuare la vettura a bordo della quale viaggiavano, un elicottero dell'Arma. La ricostruzione . Ha ucciso la moglie a colpi di pietra, poi è fuggito. Il fatto è accaduto a Paupisi, in contrada Frasso, nel Beneventano. Le prime informazioni frammentarie sull'accaduto ricostruiscono un litigio nella coppia, che, secondo voci che circolano in paese, aveva problemi. 🔗 Leggi su Agi.it

