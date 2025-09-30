Fermato il marito della donna uccisa a Benevento a colpi di pietra I figli con lui
AGI - È stato fermato dai Carabinieri a Campobasso Salvatore Ocone, il marito di Elisa Polcino, la donna uccisa oggi nel Beneventano a colpi di pietra. L'uomo si era dato alla fuga dopo l'omicidio portando con se' i figli, che sono stati trovati con lui. La ricostruzione . Ha ucciso la moglie a colpi di pietra, poi è fuggito. Il fatto è accaduto a Paupisi, in contrada Frasso, nel Beneventano. Le prime informazioni frammentarie sull'accaduto ricostruiscono un litigio nella coppia, che, secondo voci che circolano in paese, aveva problemi. A indagare su quanto accaduto a Elisa Polcino i carabinieri che cercano il marito, Salvatore Ocone, che si è allontanato dopo aver colpito la donna. 🔗 Leggi su Agi.it
