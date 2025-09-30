Fermato a un posto di blocco | viaggiava in auto con una mazza di legno
I controlli dei carabinieri sul territorio hanno portato a una denuncia per il reato di porto di armi e oggetti atti ad offendere. A Cisterna le pattuglie dell'Arma hanno fermato un'auto durante un controllo della circolazione stradale. Alla guida un 26enne del posto, già noto alle forze. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
