Fermato a Campobasso Salvatore Ocone sospettato di avere ucciso la moglie Elisa Polcino a colpi di pietra

Fanpage.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato intercettato a Campobasso Salvatore Ocone, sospettato di avere ucciso la moglie, Elisa Polcino, nella loro abitazione di Paupisi (Benevento). 🔗 Leggi su Fanpage.it

