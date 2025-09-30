Fermato a Campobasso Salvatore Ocone l' uomo che ha ucciso la moglie Elisa Polcino a colpi di pietra
E’ stato fermato dai Carabinieri a Campobasso Salvatore Ocone, il marito di Elisa Polcino, la donna uccisa oggi nel Beneventano a colpi di pietra. L’uomo si era dato alla fuga dopo l’omicidio portando con sé i figli, che sono stati trovati con lui. In aggiornamento. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: fermato - campobasso
Elisa Polcino uccisa dal marito Salvatore Ocone a Paupisi: l'uomo fermato a Campobasso, era fuggito con i figli (ritrovati vivi)
Uccide la moglie a colpi di pietra a Paupisi: fermato a Campobasso, verifiche sui figli
Salvatore Ocone fermato a Campobasso: era in fuga dopo il femminicidio della moglie Elisa Polcino. Ora si cercano i figli
É stato fermato a Campobasso Salvatore Ocone, l’uomo sospettato di aver ucciso la moglie Elisa Polcino a Paupisi, in provincia di Benevento. Al momento del fermo con lui sarebbero stati rintracciati anche i due figli minori. - X Vai su X
CAMPOBASSO. Lancia bottiglia di vetro contro tifosi del Campobasso Football Club, daspo per sostenitore della Torres La Polizia ha fermato e identificato il giovane tifoso della Torres che, la sera del 30 agosto, al termine della gara Campobasso-Torres si er - facebook.com Vai su Facebook
Fermato a Campobasso Salvatore Ocone, sospettato di avere ucciso la moglie Elisa Polcino a colpi di pietra - È stato intercettato a Campobasso Salvatore Ocone, sospettato di avere ucciso la moglie, Elisa Polcino, nella loro abitazione di Paupisi (Benevento) ... Scrive fanpage.it
Elisa Polcino, il marito Salvatore Ocone fermato a Campobasso dopo la fuga: morto uno dei figli, l'altra è in fin di vita - É stato fermato a Campobasso Salvatore Ocone, l'uomo sospettato di aver ucciso la moglie Elisa Polcino a Paulisi, in provincia di Benevento. Secondo leggo.it