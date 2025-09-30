Fermato a Campobasso Salvatore Ocone l' uomo che ha ucciso la moglie Elisa Polcino a colpi di pietra

E' stato fermato dai Carabinieri a Campobasso Salvatore Ocone, il marito di Elisa Polcino, la donna uccisa oggi nel Beneventano a colpi di pietra. L'uomo si era dato alla fuga dopo l'omicidio portando con sé i figli, che sono stati trovati con lui. In aggiornamento.

