Fermato a Campobasso Salvatore Ocone l' uomo che ha ucciso la moglie Elisa Polcino a colpi di pietra | uno dei due figli trovato morto

E’ stato fermato dai Carabinieri a Campobasso Salvatore Ocone, il marito di Elisa Polcino, la donna uccisa oggi nel Beneventano a colpi di pietra.   Uno dei due figli della coppia è stato trovato morto, mentre la ragazza 17enne si trova in gravi condizioni. L’uomo è stato condotto in caserma dai Carabinieri. In aggiornamento. 🔗 Leggi su Feedpress.me

