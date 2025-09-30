Fermato a Campobasso Salvatore Ocone l' uomo che ha ucciso la moglie Elisa Polcino a colpi di pietra | uno dei due figli trovato morto

E’ stato fermato dai Carabinieri a Campobasso Salvatore Ocone, il marito di Elisa Polcino, la donna uccisa oggi nel Beneventano a colpi di pietra. Uno dei due figli della coppia è stato trovato morto, mentre la ragazza 17enne si trova in gravi condizioni. L’uomo è stato condotto in caserma dai Carabinieri. In aggiornamento. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Fermato a Campobasso Salvatore Ocone, l'uomo che ha ucciso la moglie Elisa Polcino a colpi di pietra: uno dei due figli trovato morto

In questa notizia si parla di: fermato - campobasso

Elisa Polcino uccisa dal marito Salvatore Ocone a Paupisi: l'uomo fermato a Campobasso, era fuggito con i figli (ritrovati vivi)

Uccide la moglie a colpi di pietra a Paupisi: fermato a Campobasso, verifiche sui figli

Salvatore Ocone fermato a Campobasso: era in fuga dopo il femminicidio della moglie Elisa Polcino. Ora si cercano i figli

É stato fermato a #Campobasso #SalvatoreOcone, l'uomo sospettato di aver ucciso la moglie #ElisaPolcino a Paulisi, in provincia di #Benevento. Il cadavere della donna è stato scoperto dai familiari questa mattina. La madre di Salvatore abita al primo pian - X Vai su X

CAMPOBASSO. Lancia bottiglia di vetro contro tifosi del Campobasso Football Club, daspo per sostenitore della Torres La Polizia ha fermato e identificato il giovane tifoso della Torres che, la sera del 30 agosto, al termine della gara Campobasso-Torres si er - facebook.com Vai su Facebook

Fermato a Campobasso Salvatore Ocone, sospettato di avere ucciso la moglie Elisa Polcino a colpi di pietra - È stato intercettato a Campobasso Salvatore Ocone, sospettato di avere ucciso la moglie, Elisa Polcino, nella loro abitazione di Paupisi (Benevento) ... Secondo fanpage.it

Elisa Polcino uccisa dal marito Salvatore Ocone a Paupisi: l'uomo fermato a Campobasso, era fuggito con i figli: morto il 15enne, grave la 16enne - Elisa Polcino è stata massacrata a colpi di pietra, quindi uccisa dal marito, Salvatore Ocone, a Paupisi, vicino Benevento: l'uomo era sparito e con lui due ... Da ilgazzettino.it