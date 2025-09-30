Fermata a Rivoli alla guida di un' auto con la patente revocata da oltre un anno | denunciata e multata di oltre 5mila euro

Nella mattinata di oggi, martedì 30 settembre 2025, durante un normale posto di controllo eseguito su corso Francia, una pattuglia della polizia locale di Rivoli ha fermato un'auto Fiat Panda guidata da una donna sulla quarantina, residente a Pinerolo. Alla richiesta di documenti la conducente ha. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: fermata - rivoli

Città di Rivoli - Città di Rivoli added a new photo — in... - facebook.com Vai su Facebook

Luce magenta, l'auto si ferma. Luce verde, l'auto riparte. Così Opel fa "parlare" l'auto a guida autonoma - Usare le luci per comunicare con i pedoni e gli altri utenti della strada quando l'auto guida in autonomia: Opel sperimenta un modello di interazione basato su sistemi di IA ... Secondo dmove.it

Arrestata la madre del 13enne alla guida dell’auto rubata che ha ucciso Cecilia De Astis - Milano, 20 agosto 2025 – Fermata la madre dei due fratelli di 12 e 13 anni che insieme ad altri due ragazzini, uno di 12 e una bimba di 11, erano a bordo dell'auto che ha lo scorso 11 agosto ha ... Da ilgiorno.it