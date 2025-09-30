Ferdinando De Giorgi il ct di una nuova generazione di fenomeni

Non serviva un Mondiale a Fefè De Giorgi per entrare nella storia dello sport italiano. Non serviva salire di nuovo sul tetto del mondo, perché il suo nome diventasse sinonimo di pallavolo. Ma il trionfo di Manila certifica l’età dell’oro del volley azzurro, mai così competitivo sia al maschile che al femminile.  Estratti audio: VIDEO . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ferdinando De Giorgi, il ct di una nuova generazione di fenomeni

