Fenerbahce-Nizza Europa League 02-10-2025 ore 18 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati Fattore campo decisivo per la squadra di Tedesco?
Sta provando a rialzare la testa il Fenerbahce affidato a Tedesco per il post Mourinho, e in Europa League i turchi vedono di scena al Sucru Saracoglou il Nizza di Haise. I Sar? Kanaryalar hanno intanto regolato l’Antalyaspor con il più classico dei risultati, tornando alla vittoria dopo 3 gare incluso lo sfortunato esordio europeo di Zagabria. C’è molto da lavorare ancora e la sensazione è che sia . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Europa League 2025-2026: Fenerbahçe-Nizza, le probabili formazioni - Giovedì 2 ottobre alle ore 18:45 italiane lo stadio Sükrü Saracoglu di Istanbul sarà il palcoscenico di Fenerbahce- Segnala sportal.it
