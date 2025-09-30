Fenerbahce-Nizza Europa League 02-10-2025 ore 18 | 45 | formazioni quote pronostici
Sta provando a rialzare la testa il Fenerbahce affidato a Tedesco per il post Mourinho, e in Europa League i turchi vedono di scena al Sucru Saracoglou il Nizza di Haise. I Sar? Kanaryalar hanno intanto regolato l’Antalyaspor con il più classico dei risultati, tornando alla vittoria dopo 3 gare incluso lo sfortunato esordio europeo di Zagabria. C’è molto da lavorare ancora e la sensazione è che sia . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
In questa notizia si parla di: fenerbahce - nizza
Champions League, il Benfica spazza via il Nizza. Avanti il Fenerbahce di Mourinho
#Ndicka e #Mancini, Nizza ko: #Roma, buona la prima in Europa League NIZZA (Francia) - La Roma parte con il piede giusto in Europa League vincendo per 2-1 a Nizza nella prima giornata della League Phase. La squadra di Gasperini controlla i tempi de - X Vai su X
I voti e i giudizi sulla sfida dell'Allianz Riviera vinta 2-1 dalla Roma in casa del Nizza per la prima giornata di Europa League #SportMediaset - facebook.com Vai su Facebook
Pronostico Fenerbahce-Nizza 2 Ottobre: 22 anni fa gli unici precedenti - Nizza, giovedì 2 ottobre 2025 alle 18:45 nello stadio Sükrü Saracoglu di Istanbul, è una cruciale sfida di Europa League con entrambe le squadre in cerca di riscatto: scopri le analisi, i p ... Riporta bottadiculo.it
Europa League: il recap completo della prima giornata del 24 settembre - Recap completo della prima giornata di Europa League 24 settembre 2025: Roma batte Nizza 2- Si legge su lifestyleblog.it