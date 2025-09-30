Fendi Silvia Venturini lascia la direzione creativa | sarà presidente onorario
Silvia Venturini Fendi lascia la direzione creativa della maison di famiglia: dal primo ottobre assumerà il ruolo di presidente onorario del marchio romano, di cui ha guidato per anni le collezioni donna e uomo. L’annuncio è arrivato con un comunicato di Lvmh, gruppo che controlla dal 2000 l’azienda di moda, che ne ha ricordato «l’illustre mandato creativo, che ha incluso la direzione delle collezioni femminili durante il centenario». Il suo nuovo incarico la impegnerà «nel sostegno del patrimonio, continuando a promuovere il brand a livello globale e valorizzandone la ricca storia, l’eccezionale artigianalità e l’universo di Fendi Casa». 🔗 Leggi su Lettera43.it
