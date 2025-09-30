Fendi dopo Silvia Venturini | chi guiderà la nuova era della maison romana

Un capitolo fondamentale della storia di Fendi si chiude per aprirne subito un altro. Dal 1° ottobre 2025 Silvia Venturini Fendi diventerà Presidente Onorario della maison, dopo una vita spesa a tradurre l'eredità familiare in oggetti di culto e in collezioni che hanno scritto la moda. Creatrice della Baguette e della Peekaboo, erede di Karl Lagerfeld e custode del centenario, Silvia lascia la guida creativa con un bagaglio di intuizioni che resteranno nella memoria collettiva. A pochi giorni da quella che oggi sappiamo essere stata la sua ultima sfilata per il brand, Silvia Venturini Fendi si prepara a un nuovo capitolo.

[VIDEO] 250926 #BangChan é tornata in Corea dopo aver terminato le schedule a Milano per MFW FENDI KING BANG CHAN #BANGCHANXFENDISS26 #BANGCHANXMFW25 #FENDISS26 @Fendi - X Vai su X

Bianca Balti regina indiscussa della Milano Fashion Week. Invitata alla sfilata di Fendi, la modella è apparsa radiosa. Questa apparizione segna ufficialmente il ritorno di Bianca Balti dopo un periodo di assenza, dai social e dagli eventi, per problemi di salute. - facebook.com Vai su Facebook

Silvia Venturini Fendi lascia la direzione creativa di Fendi e diventa Presidente Onorario della maison romana - «Sono stati anni davvero emozionanti, un viaggio che ho intrapreso anche in nome di mia nonna Adele, mia madre Anna e le sue sorelle», ha commentato Silvia Venturini Fendi. Scrive vogue.it

Rivoluzione Fendi: Silvia Venturini non è più direttrice creativa - Dal 1° ottobre assumerà la carica di Presidente Onorario del marchio ... Scrive laconceria.it