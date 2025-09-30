Fendi dopo Silvia Venturini | chi guiderà la nuova era della maison romana

Amica.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un capitolo fondamentale della storia di Fendi si chiude per aprirne subito un altro. Dal 1° ottobre 2025 Silvia Venturini Fendi diventerà Presidente Onorario della maison, dopo una vita spesa a tradurre l’eredità familiare in oggetti di culto e in collezioni che hanno scritto la moda. Creatrice della Baguette e della Peekaboo, erede di Karl Lagerfeld e custode del centenario, Silvia lascia la guida creativa con un bagaglio di intuizioni che resteranno nella memoria collettiva. A pochi giorni da quella che oggi sappiamo essere stata la sua ultima sfilata per il brand, Silvia Venturini Fendi si prepara a un nuovo capitolo. 🔗 Leggi su Amica.it

fendi dopo silvia venturini chi guider224 la nuova era della maison romana

© Amica.it - Fendi dopo Silvia Venturini: chi guiderà la nuova era della maison romana

In questa notizia si parla di: fendi - dopo

fendi dopo silvia venturiniSilvia Venturini Fendi lascia la direzione creativa di Fendi e diventa Presidente Onorario della maison romana - «Sono stati anni davvero emozionanti, un viaggio che ho intrapreso anche in nome di mia nonna Adele, mia madre Anna e le sue sorelle», ha commentato Silvia Venturini Fendi. Scrive vogue.it

fendi dopo silvia venturiniRivoluzione Fendi: Silvia Venturini non è più direttrice creativa - Dal 1° ottobre assumerà la carica di Presidente Onorario del marchio ... Scrive laconceria.it

Cerca Video su questo argomento: Fendi Dopo Silvia Venturini