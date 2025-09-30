Femminicidio vicino Benevento Ocone fermato a Ferrazzano dove Angelo Izzo uccise 30 anni dopo il Circeo

Salvatore Ocone fermato a Ferrazzano: negli stessi luoghi Angelo Izzo uccise una donna e la figlia minorenne trent'anni dopo il massacro del Circeo. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Femminicidio vicino Benevento, Ocone fermato a Ferrazzano dove Angelo Izzo uccise 30 anni dopo il Circeo

In questa notizia si parla di: femminicidio - vicino

Tentato femminicidio a Roccabernarda vicino Crotone, 72enne accoltella l'ex moglie: fermato dai passanti

Femminicidio di Elisa Polcino a Paupisi vicino Benevento, i figli colpiti da Ocone con pietre e bottiglie

Donna uccisa a colpi di pietra, si cerca il marito che è scappato con due figli: l'ennesimo femminicidio commesso in Italia arriva da #Paupisi vicino a Benevento. È caccia all'uomo che si chiama Salvatore Ocone. - X Vai su X

Ricordando l'infermiera del San Filippo Neri Rossella Nappini, vittima di femminicidio Due anni fa la violenza contro le donne ci ha toccato da vicino. Rossella Nappini, infermiera del San Filippo Neri, è stata vittima di femminicidio e anche ora, dopo la condan - facebook.com Vai su Facebook

Femminicidio vicino Benevento, Ocone fermato a Ferrazzano dove Angelo Izzo uccise 30 anni dopo il Circeo - Salvatore Ocone fermato a Ferrazzano dopo il femminicidio di Benevento: negli stessi luoghi Angelo Izzo uccise una donna e la figlia minore ... Segnala virgilio.it

Femminicidio di Elisa Polcino a Paupisi vicino Benevento, i figli colpiti da Ocone con pietre e bottiglie - Salvatore Ocone avrebbe colpito i figli con pietre e una bottiglia di vetro: gli aggiornamenti sul femminicidio di Elisa Polcino vicino Benevento ... Da virgilio.it